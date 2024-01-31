«У Чимина с IU все было», — стало ясно, почему Ви так зол на Мочи

Сплетни о том, что Чимин (Jimin) не общается с Ви (V), ходят уже давно. Кто-то говорит о том, что Тэ ревнует к нему своего лучшего друга Чонгука (Jungkook), кто-то считает, что у них просто разладились отношения естественным образом из-за расхождения интересов, а сегодня появилась очередная версия относительно испортившихся отношений друзей.