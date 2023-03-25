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Обамеянг согласен на серьезное снижение зарплаты ради игры за «Барселону». Предложения от других клубов ему не так интересны

Пьер-Эмерик Обамеянг готов жертвовать деньгами ради выступлений за «Барселону». По данным Diario Sport, форвард так хочет вернуться в команду, что готов согласиться на такую зарплату, которая впишется под потолок, сколь мала она ни была.

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