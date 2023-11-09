Яблоки могут подорожать в России из-за пятнышек не по ГОСТу

В этом году появилось много нестандартной плодово-ягодной продукции Садоводческие предприятия из Краснодарского края, Дагестана и Крыма попросили Минпромторг РФ временно смягчить государственные стандарты для внешнего вида яблок, пишет "Парламентская газета".
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