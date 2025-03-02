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В Германии неожиданно выросла популярность картофеля — возвращение «второго хлеба»

В Германии неожиданно выросла популярность картофеля — возвращение «второго хлеба»

В Германии неожиданно выросла популярность картофеля — возвращение «второго хлеба» Ирина ВальковаВ последние годы Германия стала свидетелем удивительного явления — картофель, который долгое время отошел на второй план в рационе большинства немцев, снова возвращается в меню.

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