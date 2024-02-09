Ванилла SU
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Ванилла SU

249 подписчиков

Анализируем тенденции с весенне-летней Недели моды и рассказываем, какую обувь будут носить самые стильные девушки мира.

Анализируем тенденции с весенне-летней Недели моды и рассказываем, какую обувь будут носить самые стильные девушки мира.

﻿﻿Для тех из вас, кто так же одержим и увлечен обувью, как и мы, этот сезон создан для поиска в Интернете самой модной обуви, от ботинок до сандалий.

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