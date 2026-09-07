Киса Куприна: звезда парижского кино, затмившая отца-писателя. Триумф и одинокая старость в СССР

Мы соседи по планете

В Париже 1930-х её знала вся богема — от Эдит Пиаф до Антуана де Сент-Экзюпери. Ксения Куприна, дочь писателя Александра Куприна, стала звездой немого кино под псевдонимом Киса Куприн.