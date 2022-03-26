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Пике не собирается завершать карьеру: «Хочу продолжать до тех пор, пока есть силы»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не планирует уходить из футбола по окончании сезона. «Мое путешествие в футболе – это сбывшаяся мечта, и я хочу продолжать до тех пор, пока у меня есть силы.

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