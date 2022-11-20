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За солидную взятку будут судить помощника лесничего в Уссурийске

За солидную взятку будут судить помощника лесничего в Уссурийске

В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту получения взятки помощником участкового лесничего. Факт передачи полумиллионной мзды произошел в районе слободы.

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