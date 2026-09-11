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NBC: цены на дизель в США впервые превысили 6 долларов за галлон

NBC: цены на дизель в США впервые превысили 6 долларов за галлон

Средняя розничная цена дизельного топлива в США достигла рекордных 6,05 доллара за галлон, что усиливает давление на перевозчиков, потребителей и аграриев.

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