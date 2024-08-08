«Кого эти бандеровцы решили запугать?»: жители Курска ждут перелома СВО

Было бы лучше, если бы не проворонили и запугивания не допустили. А то теперь на шаги доброй воли потерю чего либо не списать. Обложались. Так браво врали об успехах, видимо, что сами там наверху себе поверили. Скромнее надо быть. Не словами об успехах трендеть, а делами доказывать. А дела то как раз не очень. Пока они нас передумывают. Есть там у нас наверху чем думать? Уж и не знаешь. Тупо всё

Natalija Osminina

А Вы фот-ку этой ГИС "Суджи" видели? Там же все постройки жовтно-блакитные. Типа, это просто последний тренд- голубые крыши и ярко желтые стены? Просто веселенькая такая раскраска)). Довеселились. Вот и в этой статье местная женщина пишет так по-доброму, удивленно: "Мы же так все дружили, братались". Как будто мякина из тупого сброда. Уже и не странно, что и эвакуацию там не объявили, и пропустили огромное кол-во хохлов. Получается, везде сплошняком дауны и предатели. Других категорий, выходит в России нет? И не только в приграничных селах (хотя какие они "приграничные"- ВСУ уже зашли дальше 30 км в Россию), но главное и в МО. И это спустя 2.5 года СВО!