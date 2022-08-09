От личное мнение

475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Пусть сидят без российского газа,не продавать предателям и русофобам.Минэнергетики Бол...
  • Evgenija Palette
    Тут один вид конфронтации - ПРИНУЖДЕНИЕ... ЭТИ ПИГМЕИ ДРУГОГО НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ...  Именно "не понимают". Вот, и лез...Блокада Калинингр...
  • Александр Лагуткин
    Зачем серьёзному политику - Путину встречаться с какой-то шавкой, которая никогда ничего не решала, не решает и решат...Главное, чтобы ка...

Проблему нравственного компромисса обсудят в медиагруппе «Патриоте»

Проблему нравственного компромисса обсудят в медиагруппе «Патриоте»

wikipedia.org/Борель, Пётр Фёдорович/Общественное достояние Творчество И.А. Гончарова представляет обширнейший материал для исследований в сфере моральных постулатов и жизненных ориентиров русского общества как XIX века, так и современности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх