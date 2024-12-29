Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли

Не надо России ультиматумы ставить , Россия воюет с Нато, такие случаи бывают везде. Перед Вами извинились ,людей жалко несомненно,очень жалко, но такие случаи бывают.

Е Пронина

а ,чего он хотел, на войне как на войне, пусть не забывает убитых ими миротворцев в Карабахе, сбитый вертолет и выплатит компенсации для начала, ,а компенсации пусть с хохлов и амеров требут, которые по территории России запускают ракеты и беспилотники,,,