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Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли

Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли

Разбившийся самолет авиакомпании AZAL, вблизи Актау получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
Не надо России ультиматумы  ставить , Россия воюет с Нато, такие случаи бывают везде. Перед Вами извинились ,людей жалко несомненно,очень жалко, но такие случаи бывают.
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17 час.
Е Пронина
а ,чего он хотел, на войне как на войне, пусть не забывает убитых ими миротворцев в Карабахе, сбитый вертолет и выплатит компенсации для начала, ,а компенсации пусть с хохлов и амеров требут, которые по территории России запускают ракеты и беспилотники,,,
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14 час.

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