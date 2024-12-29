Разбившийся самолет авиакомпании AZAL, вблизи Актау получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV.
Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вера Роднова
Не надо России ультиматумы ставить , Россия воюет с Нато, такие случаи бывают везде. Перед Вами извинились ,людей жалко несомненно,очень жалко, но такие случаи бывают.
Ответить
17 час.
Е Пронина
а ,чего он хотел, на войне как на войне, пусть не забывает убитых ими миротворцев в Карабахе, сбитый вертолет и выплатит компенсации для начала, ,а компенсации пусть с хохлов и амеров требут, которые по территории России запускают ракеты и беспилотники,,,
Ответить
14 час.
Свежие комментарии