В честь празднования 95-летия великого писателя Исхака Машбаша пройдет показ фильма "Графиня Аиссе""

В честь празднования 95-летия великого писателя Исхака Машбаша приглашаем Вас на бесплатный показ фильма "Графиня Аиссе!" Фильм "Графиня Аиссе" - это захватывающая история, основанная на реальных событиях, которая погружает зрителей в прошлое и раскрывает судьбу удивительной женщины.