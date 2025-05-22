В честь празднования 95-летия великого писателя Исхака Машбаша пройдет показ фильма "Графиня Аиссе""

В честь празднования 95-летия великого писателя Исхака Машбаша приглашаем Вас на бесплатный показ фильма "Графиня Аиссе!" Фильм "Графиня Аиссе" - это захватывающая история, основанная на реальных событиях, которая погружает зрителей в прошлое и раскрывает судьбу удивительной женщины.
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