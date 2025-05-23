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Военное обозрение

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ВС РФ продвинулись в Волчанске, в ходе упорных боёв взяв под контроль сразу четыре улицы и выйдя к реке Волчья

ВС РФ продвинулись в Волчанске, в ходе упорных боёв взяв под контроль сразу четыре улицы и выйдя к реке Волчья

Линия фронта в Волчанске довольно статична, идут позиционные бои.

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