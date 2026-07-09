ФСБ предотвратила теракт в отношении военного МО РФ с помощью БПЛА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Краснодаре россиянина, планировавшего теракт в московском регионе в отношении высокопоставленного военного Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
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