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ФСБ предотвратила теракт в отношении военного МО РФ с помощью БПЛА

ФСБ предотвратила теракт в отношении военного МО РФ с помощью БПЛА

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала в Краснодаре россиянина, планировавшего теракт в московском регионе в отношении высокопоставленного военного Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

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