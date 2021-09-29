Где смотреть матчи «Зенита», «Спартака», «Локо»: расписание еврокубков

Три российских клуба – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» – продолжают свой путь в еврокубках. В среду пройдет Лига чемпионов, где сыграет петербургский клуб, а в четверг свои матчи в Лиге Европы проведут московские команды.
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