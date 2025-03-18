Израиль прервал режим прекращения огня в секторе Газа. ВВС страны нанесли массированные авиаудары по объектам ХАМАС в анклаве, во вторник, 18 марта, в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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