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МОСИНФОРМ

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Более 400 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса дадут торжественное обещание кадета России на ВДНХ

Более 400 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса дадут торжественное обещание кадета России на ВДНХ

25 сентября на ВДНХ состоится торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников Первого Московского кадетского корпуса.

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