«Нью-Йорк», «Хьюстон» и «Шарлотт» могут приобрести Уэстбрука летом

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук может сменить команду в предстоящее межсезонье. Как сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха, главными кандидатами на приобретение игрока летом называются «Нью-Йорк», «Хьюстон» и «Шарлотт».

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