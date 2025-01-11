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Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян обратилась к лидеру страны

Невеста одного из задержанных в Тунисе россиян обратилась к лидеру страны

Невеста задержанного в Тунисе россиянина попросила помощи в его освобождении Невеста одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе, обратилась к президенту страны Каису Саиду с просьбой о содействии в освобождении ее жениха и его друзей.

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