Успехи ВС РФ на текущей неделе: разгром аэродромной инфраструктуры ВСУ Евгения КомароваРоссийские силы на текущей неделе успешно осуществили 30 групповых ударов по важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии