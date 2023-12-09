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Успехи ВС РФ на текущей неделе: разгром аэродромной инфраструктуры ВСУ

Успехи ВС РФ на текущей неделе: разгром аэродромной инфраструктуры ВСУ

Успехи ВС РФ на текущей неделе: разгром аэродромной инфраструктуры ВСУ Евгения КомароваРоссийские силы на текущей неделе успешно осуществили 30 групповых ударов по важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины.

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