1 ноября в Калининградской области ожидается усиление ветра и дожди

Жители и гости Калининградской области готовятся к значительному ухудшению погоды в пятницу. По данным синоптиков, ожидается сильный штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, который может привести к падению деревьев и конструкций.
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