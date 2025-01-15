Трамп собирается «подсластить» Путина «Артемидой» ради мира

The Hill: Трамп может предложить России сотрудничество по программе «Артемида» для урегулирования конфликта на Украине Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь к скорейшему завершению конфликта на Украине, может предложить России сотрудничество в космической отрасли, в частности, по программе «Артемида».