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Синдром «текстовой шеи»: чем опасен и как от него избавиться

Синдром «текстовой шеи»: чем опасен и как от него избавиться

С появлением в нашей жизни гаджетов изменилось очень многое, в том числе и нагрузка на организм. Ведь сидя перед монитором или листая ленту Инстаграма во время поездки в общественном транспорте, мы взваливаем на шею тяжелую ношу — постоянное поддержание головы под сильным углом.

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