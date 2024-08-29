Таганский суд Москвы начнет слушания по делу завода "Телта" и телефонов для МО

Судебные слушания по уголовному делу бывших топ-менеджеров завода "Телта" о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для Минобороны, начнутся в Таганском суде Москвы 3 сентября.
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