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Политика как она есть

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Как умирали папы римские в средние века

Как умирали папы римские в средние века

Жизнь папы римского — точно такое же представление, как и его смерть. Избрание каждого понтифика предваряют похороны предыдущего, и они всегда проходят с размахом, продиктованным традициями средних веков.

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