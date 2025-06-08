Как умирали папы римские в средние века

Жизнь папы римского — точно такое же представление, как и его смерть. Избрание каждого понтифика предваряют похороны предыдущего, и они всегда проходят с размахом, продиктованным традициями средних веков.
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