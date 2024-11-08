Лингвист назвала истинную причину использования мата в речи

Лингвист назвала истинную причину использования мата в речиПо мнению доцента кафедры русского языка МАрхИ, члена Орфографической комиссии РАН Марии Ровинской, в основном люди используют обсценную лексику, если не могут, не хотят или не имеют времени, чтобы подобрать правильное слово для обозначения своей мысли.
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