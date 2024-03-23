В Кузбассе шесть бывших чиновников обвинили в мошенничестве на 12,4 млн рублей

Экс-заместитель начальника и главный консультант департамента по развитию предпринимательства правительства Кузбасса, бывший директор, бухгалтер и специалист Кемеровского регионального ресурсного центра и директор коммерческой организации стали обвиняемыми по делу о крупном мошенничестве.
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