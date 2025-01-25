Трамп предлагал премьеру Дании купить Гренландию, но получил отказ

Британское издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен настаивал на приобретении Гренландии.
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