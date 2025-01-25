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Мировое обозрение

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Трамп предлагал премьеру Дании купить Гренландию, но получил отказ

Трамп предлагал премьеру Дании купить Гренландию, но получил отказ

Британское издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен настаивал на приобретении Гренландии.

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