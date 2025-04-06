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Тамбиев о вылете от «Трактора»: «Огненная серия получилась – 7-й матч был бы закономерным исходом. Огромное спасибо болельщикам «Адмирала» и ребятам за их труд»

Команда из Владивостока уступила «Трактору» в шестой игре серии со счетом 0:2 и проиграла серию (2-4).

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