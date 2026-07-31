«Они что, воскресли?»: Зеленский озвучил новые данные о потерях ВСУ Украина с начала специальной военной операции РФ потеряла убитыми 50 тысяч военнослужащих.
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«Они что, воскресли?»: Зеленский озвучил новые данные о потерях ВСУ Украина с начала специальной военной операции РФ потеряла убитыми 50 тысяч военнослужащих.
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