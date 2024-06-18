Kan: разведка Израиля знала о планах ХАМАС захватить 250 заложников

Global Look Press/Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com Израильская военная разведка сообщала о планах боевиков палестинского движения ХАМАС совершить масштабную атаку и захватить 250 заложников еще за три недели до атаки, сообщила радиостанция Kan.
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