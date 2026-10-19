SRO Motorsports GroupГонщик команды AF Corse Артур Леклер поделился впечатлениями от борьбы с голландцем Максом Ферстаппеном в гонке GT3 в Португалии, где монегаск сражался с чемпионом Формулы 1 за позицию.
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