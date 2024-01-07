Шура ответил критикам: страна меня полюбила в "трусах и накрашенным"

48-летний российский эстрадный певец Александр Медведев, который с конца 90-х получил популярность под сценическим именем Шура благодаря эпатажной манере исполнения и запоминающейся внешности, ответил критикам в Сети, которые написали, что таким артистам не место в современной России .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии