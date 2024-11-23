В Сети появились первые кадры обновлённого внедорожника Lada Niva Travel

АвтоВАЗ запатентовал фары для рестайлинговой Lada Niva TravelНедавно АвтоВАЗ запатентовал дизайн передней оптики, которая, как думают эксперты, будет стоять на рестайлинговой версии внедорожника Niva Travel.
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