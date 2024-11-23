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Царьград

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В Сети появились первые кадры обновлённого внедорожника Lada Niva Travel

В Сети появились первые кадры обновлённого внедорожника Lada Niva Travel

АвтоВАЗ запатентовал фары для рестайлинговой Lada Niva TravelНедавно АвтоВАЗ запатентовал дизайн передней оптики, которая, как думают эксперты, будет стоять на рестайлинговой версии внедорожника Niva Travel.

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Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Давно надо раскошелится на гранты для автоумельцев рф. Надоело ездить на телегах с рессорами . Лучшая подвеска для дорог рф придумана фирмой тойота на джипе 4 ранер.
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8 час.

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