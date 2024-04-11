РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Так кто же громил...
  • Андрей Тимохин
    от некоторых авторов, невежество через край "переливается".Почему в России т...
  • Малик Гумеров
    "СССР был мощной державой, а Россия без коммунистов – слабая. Почему?" - ПОТОМУ  , что СССР  был государством для НАР...СССР был мощной д...

«Партнеров много, а рождаемости никакой!»

«Партнеров много, а рождаемости никакой!»

Независимая организация WorldPopulationReview (WPR), отслеживающая демографическую ситуацию в мире, приводит данные: Россия занимает 26-ое место в мире по числу сексуальных партнеров у населения, говорится в сообщении, опубликованном в блоге известного политолога Сергея Александровича Михеева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору