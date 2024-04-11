«Партнеров много, а рождаемости никакой!»

Независимая организация WorldPopulationReview (WPR), отслеживающая демографическую ситуацию в мире, приводит данные: Россия занимает 26-ое место в мире по числу сексуальных партнеров у населения, говорится в сообщении, опубликованном в блоге известного политолога Сергея Александровича Михеева.
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