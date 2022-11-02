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FIVB: «Взрослые сборные России должны оставаться с текущими очками мирового рейтинга до дальнейшего уведомления»

В Международной федерации волейбола заявили, что мировой рейтинг мужской и женской сборных России не будет изменяться во время недопуска к международным соревнованиям.

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