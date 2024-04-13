Аналитик Михаил Васильев считает, что рубль на следующей неделе останется на прежнем уровне

В частности, ему не даст упасть обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров Рубль на следующей неделе останется на прежнем уровне, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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