В Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении

В Европе конкуренция в области тяжелого ракетостроения нецелесообразна, так как бюджет космических программ в Европе в пять раз меньше, чем в США, заявил гендиректор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)