Путин заявил о готовности бесплатно передать зерно беднейшим странам

Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения, заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин.
Москва готова бесплатно отправить беднейшим странам зерно, которое полагается им в рамках зерновой сделки, даже если Россия выйдет из соглашения, заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин.
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