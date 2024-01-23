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Закон, порядок, государство

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Строительство путепровода на трассе А-370 "Уссури" в Кипарисово завершат в июне 2023 года

Строительство путепровода на трассе А-370 "Уссури" в Кипарисово завершат в июне 2023 года

Строительство путепровода в составе трассы А-370 "Уссури" в Приморском крае завершат в июне 2024 года — как раз к началу основного турпотока.

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