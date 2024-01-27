Какие области Украины войдут в планируемую санитарную зону в 2024 году, карта Юлия СоколоваЛетом 2023 года Владимир Путин впервые допустил создание на Украине некой полосы безопасности, которая бы помешала врагу дотянутся до российских территорий, и новых и старых.