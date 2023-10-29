«Амкар-Пермь» разгромил «Салют» в матче Второй лиги

Футболисты «Амкара-Перми» дома переиграли белгородский «Салют» со счетом 5:1 в матче 16-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Серебряной группы» 28 октября на стадионе «Звезда» в Перми.
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