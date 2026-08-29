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ТАСС

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Герой РФ Григорьев назвал Россию самой справедливой страной

Герой РФ Григорьев назвал Россию самой справедливой страной

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выпускник кадровой программы "Якутия - земля героев" Герой Российской Федерации Андрей Григорьев с позывным Тута в интервью ТАСС назвал Россию самой справедливой и лучшей страной в мире, где каждый может заниматься тем, чем хочет.

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