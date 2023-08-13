ФОТО: ЦАРЬГРАД АЛЕКСАНДР ОРЛОВ Пока "Роскосмос" строит планы освоения Луны, дельцы застраивают столицу русского космоса "человейниками" и заселяют её мигрантами, которые живут по своим законам.
СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Эта саранча завезенная Хуснуллиным из России в скором времени сделает еще одну пустыню. Если не перестанем перед их правительствами гнуться и не наведем порядок в стране. Всех в кишлак на родину.
Ответить
12 час.
Ольга Каширина
Не знаю, Хуснулин ли в этом виноват, но то, что делается, наверное, одному Хуснулину не под силу. Но продолжаться это так не должно.
Ответить
12 час.
г
галина
Пора их всех отсюда вывезти. Иначе они нас просто уничтожат. При Собянине Москва превратилась в азиатский аул. Такого никогда не было.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии