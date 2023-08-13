СТОЛИЦА РУССКОГО КОСМОСА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ГЕТТО: КВАРТАЛ ДЛЯ РАКЕТЧИКОВ ОТДАЛИ МИГРАНТАМ

N Nata Эта саранча завезенная Хуснуллиным из России в скором времени сделает еще одну пустыню. Если не перестанем перед их правительствами гнуться и не наведем порядок в стране. Всех в кишлак на родину.

Ольга Каширина Не знаю, Хуснулин ли в этом виноват, но то, что делается, наверное, одному Хуснулину не под силу. Но продолжаться это так не должно.