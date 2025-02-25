Медвежий угол
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Медвежий угол

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Самым шокирующим в этой истории является то, что Иван - будущий сотрудник правоохранительных органов, во всяком случае, учится на полицейского

Самым шокирующим в этой истории является то, что Иван - будущий сотрудник правоохранительных органов, во всяком случае, учится на полицейского

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Комментарии
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То, что имя главаря Давид тоже многое объясняет.
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13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Всех  отпустят   как  *пострадавших  за  правду  *.
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3 час.
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