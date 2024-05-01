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Кузнецов – 2-й игрок в истории НХЛ, забивший буллит в матче, в котором его команда закрыла серию плей-офф

«Каролина» прошла «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-1, 6:3 в пятом матче).  На 14-й минуте россиянин реализовал штрафной бросок в замедленном стиле.

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