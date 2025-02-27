Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Черниговской области. Об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).