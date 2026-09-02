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Аргументы недели

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Путин оставил автограф на фото строящегося танкера «Пётр Столыпин» и пожелал удачи

Путин оставил автограф на фото строящегося танкера «Пётр Столыпин» и пожелал удачи

Президент России Владимир Путин расписался на фотографии танкера-газовоза «Пётр Столыпин», который строится на верфи «Звезда» в Приморском крае.

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