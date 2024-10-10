12-летняя девочка помогла мошенникам оформить кредит на своего отца: как аферисты манипулируют детьми в Сети, рассказали в полиции Новороссийска

12-летняя девочка помогла мошенникам оформить кредит на своего отца: как аферисты манипулируют детьми в Сети, рассказали в полиции НовороссийскаПолиция предупреждает о том, что мошенники используют изощрённые схемы в Сети, чтобы одурачить детей и с их помощью завладеть счетами взрослых.
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